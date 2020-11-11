Fransız Devrimi'nin kadınları sahnede buluşuyor

Lauren Gunderson’un yazdığı, Yağmur Yağmur’un yönettiği Madam Giyotin, 24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 17 Kasım Salı günü 19.30’da Fişekhane İkinci Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Oyun, 28 Kasım Cumartesi Saat 20.00’de de K! Kültüral Performing Arts’ta sahnelecek.

Gülay Gür'ün çevirdiği, dört gerçek kadın hakkında yazılan oyunda sahnede Betül Arım, Buket Gülbeyaz, Özlem Ulukan, Simel Aksünger ve Zeliha Gürsoy yer alacak.

Gunderson, Madam Giyotin'de gerçek hayatta yolları kesişmeyen ancak Fransız Devrimi'nde eylemleri ve fikirleri nedeniyle giyotinle idam edilmiş dört kadının hikayesini anlatıyor.