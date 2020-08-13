Fransız bulaşıcı hastalıklar uzmanı: İşyerleri Koronavirüs'ün en çok bulaştığı yer, insanlar evden çalışmalı

Fransa'nın başkenti Paris'teki La Pitie-Salpetriere Hastanesi'nin Bulaşıcı Hastalıklar Bölüm Başkanı Eric Caumes, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının en çok işyerlerinde bulaştığını açıkladı ve insanların olabildiğince evden çalışması gerektiğini söyledi.

Caumes, şirketlerin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 9 Mayıs'tan bu yana Koronavirüs vakalarının yüzde 22'si özel ve kamu şirketlerinde virüs kaptı. Vakaların yaklaşık yüzde 30'unun virüsü nerede kaptığı ise inceleniyor.

Bulaşmaların yüzde 16'sının sağlık kuruluşlarında, yüzde 14'ünün de akrabalar arasında gerçekleştiği belirtiliyor. Huzurevleri ve çekirdek aileler bu listenin dışında tutuluyor.

Fransa'da bulaşımların yüzde 1'i toplu taşımada, yüzde 4'ü de okul ve üniversitelerde gerçekleşti.