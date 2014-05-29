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Yaşam

Fransız botanikçi, orkide tohumlarını yurt dışına çıkarmak isterken yakalandı

Fransız botanikçi Jah Skipper, yurt dışına çıkarılması yasak olan Bucak sahlebinin yapıldığı orkideye ait tohumları yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalandı

29 Mayıs 2014 22:24

Fransız botanikçi Jah Skipper, yurtdışına çıkarılması yasak olan Bucak sahlebinin yapıldığı endemik orkidenin tohumları yurtdışına çıkarmaya çalışırken Antalya Havalimanı'nda yakalandı.

Çeşitli bilimsel çalışmalar yapmak için yaklaşık 1 aydır Antalya'da bulunan Fransa 'nın Lyon kentinde özel bir botanik bahçesinde görev yapan Jah Skipper, Antalya Havalimanı'nda yurtdışına çıkarılması yasak endemik bir tür olan orkide tohumları ile çeşitli endemik bitki türlerine ait tohumlar ve sahlep tozuyla yakalandı. 

 

Başbakan Erdoğan'in gözdesi 

 

Mehmet Çınar’ın DHA’da yer alan haberine göre, Fransız botanikçinin yaklaşık 1 ay boyunca Isparta ve özellikle Burdur'un Bucak İlçesi civarında çalışmalar yürüttüğü ve ele geçirilen orkide tohumlarının da Bucak sahlebinin yapıldığı orkide türü olduğu belirlendi. Bucak sahlebi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın gazetecilere ikram etmesiyle gündeme gelmişti. Erdoğan'ın hem kendisinin içtiği, hem de herkese tavsiye ettiği Bucak'taki sahlep, Türkiye 'nin sahlep üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor. 

Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, yurtdışına çıkışı yasak olan orkide tohumlarının ele geçirildiğini ve olayın savcılığa intikal ettirildiğini söyledi. 

 

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