Fransız bilim insanları: Koronavirüs 92 derece sıcaklıkta etkisiz hale geldi

Spıtnik'in haberine göre; bioRxiv sitesinde yayınlanan çalışmaya göre, Provence Üniversitesi’nden bilim insanları Koronavirüs'ün hangi sıcaklıkta etkisini yitirdiğini belirledi. Deney sırasında uzmanlar virüsü 60 dereceye kadar ısıttı, fakat bu ısıda virüsün hala çoğalmaya devam edebildiği gözlemlendi. Ancak virüs 15 dakika 92 derece sıcaklığa maruz bırakıldığında tamamen etkisiz hale getirildi.

Deneyde Koronavirüs taşıyan bir Afrika yeşil maymununun böbrek hücreleri kullanıldı. Enfekte hücreler biri steril, diğeri steril olmayan iki test tüpüne koyuldu.

Standart prosedür uygulandıktan sonra temiz ortamdaki virüs örnekleri etkisiz hale geldi, ancak temiz olmayan diğer tüpteki örneklerin bir kısmı etkisini koruyabildi. Bilim insanları bundan yola çıkarak standart uygulamanın yüksek miktarda virüs taşıyan numuneler için yeterli olmadığını tespit etti.

Uzmanlar çalışmalarının sonuçlarının, virüsün sağlık personelleri için risk oluşturmasını önlemeye yönelik daha uygun bir yöntem bulunmasına katkıda bulunacağını belirtti.