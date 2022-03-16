Fransız aktör Gerard Depardieu, İstanbul'da balıkçı teknesinde yaşayacak

Rus vatandaşlığına geçen dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu, bundan sonra ülkesinde daha az yaşayıp İstanbul ve Dubai’de zaman geçirmek istediğini söyledi. Buna göre ünlü aktör, Tuzla'da yata dönüştürülen ton balığı teknesinde yaşayacak.

Fransızların dünyaca ünlü sinema oyuncusu Gerard Depardieu, bundan böyle yata dönüştürülen balıkçı teknesinde yaşayacak. 2013'te zenginlerden daha fazla vergi alınmasına ilişkin yasaya tepki olarak Rus vatandaşlığına geçen 73 yaşındaki aktör, artık ülkesinde daha az yaşayıp İstanbul ve Dubai’de zaman geçirmek istediğini söyledi.

NTV'de yer alan habere göre; iki büyük balıkçı teknesi aldığını belirten ünlü yıldız “Bunlardan birisi Dubai’de, ton balığı avı için kullanılan İstanbul’daki teknemi apartman dairesi haline getirdim” dedi.

Paris'teki evini satışa çıkardı

Film çekmek için Fransa’ya gideceğini ancak doğduğu ülkede çok fazla yaşamak istemediğini belirten Depardieu, sahibi olduğu üzüm bağlarını ve Paris’teki evini de satışa çıkardığını söyledi. Haftalık L'Obs dergisine konuşan Depardieu, artık daha huzurlu bir yaşam peşinde olduğunu belirterek, dalgalara yelken açarak bu huzuru bulmayı umut ettiğini anlattı.

"Türkiye’de yatçılık çok ilerlemiş durumda; ayrıca Avrupa'dan daha hesaplı"

Deniz ve balıkçılık tutkusuyla da bilinen sanatçı, Fransa’da bir arkadaşından aldığı ton balığı av teknesini yeniden dizayn edip gezi yatı yaptırmak için 2017'de Türkiye’ye getirmişti.

Depardieu denizde huzur bulup dinlendiğini belirterek, “Teknelerle aram çok iyi. Denizi seviyorum. Huzur buluyorum. Bu nedenle Fransa'da bir dostuma ait klasik balıkçı teknesini de aldım ve bu tekneyi gezi teknesine bir yata dönüşürülmesi için Türkiye’ye getirdim. Türkiye’de yatçılık çok ilerlemiş durumda. Ayrıca Avrupa'dan daha hesaplı. Tuzla'da yat yapan tersaneleri gezdim. Yat tasarımı yarışmasında öğrencilerin tasarımları müthişti. Teknemi burada yeniden dizayn edecekler ve bittiğinde Ege’yi gezeceğim” demişti.