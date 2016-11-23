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Kültür-Sanat

Fransa/Türkiye Edebiyat Ödülü, Oya Baydar’a verildi

Baydar, ödülü Sıcak Külleri Kaldı romanıyla aldı

23 Kasım 2016 20:00

Her yıl Türkiye ağırlıklı bir esere verilen Fransa/Türkiye Edebiyat Ödülü’ne T24 yazarı Oya Baydar’ın bu yıl Sıcak Külleri Kaldı romanı layık görüldü.

Ödül 2012’de Gecekondu romanıyla Tahsin Yücel’e, 2013’te sosyolog Dilek Yankaya’ya, 2014’te Ziyan romanıyla Hakan Günday’a, 2015’te Erdoğan’ın Yeni Türkiyesi kitabıyla Ahmet İnsel’e verilmişti.

Kenize Murad başkanlığındaki ödül jürisinde bu yıl şu isimler bulunuyordu:

Yazar Venus Khoury, yazar Nedim Gürsel, ELELE Derneği kurucusu Gaye Petek, Fransa/Türkiye eski başkanı yazar Alexandre Jevakhoff, Anatoli Dergisi yöneticisi Ali Kazancıgil ve yazar, edebiyatçı Timour Muhidin.

Ödül töreni, 7 Aralık’ta Paris 10. Bölge belediyesi salonunda gerçekleşecek. 

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