Fransa'nın ünlü festivalinden Türk kadın yönetmenlere özel bölüm

Fransa'nın önemli film festivallerinden La Rochelle'de Türk kadın yönetmenlerin filmleri için özel bölüm ayrıldı.

Türk kadın yönetmenler, Yeşim Ustaoğlu, Pelin Esmer, Deniz Akçay, Deniz Gamze Ergüven, Senem Tüzen ve Ahu Öztürk'ün filmleri La Rochelle'in ‘Keşif’ bölümünde sanat severlerin ilgisine sunulacak.

Haberler.com'un haberine göre; festivalde Türk kadın yönetmenlerin 11 filmi gösterilecek ve Türk yönetmen Mehmet Can Mertoğlu'nun ‘Albüm’ filmi de festivalin ‘Burada veya Başka Yerlerde’ bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl 44'üncüsü düzenlenen ve 10 Temmuz'a kadar devam edecek festival bu akşam, yönetmen Ken Loach'un Cannes Film Festivali'nde bu yıl Altın Palmiye ödülü alan filmi ‘I, Daniel Blake’in gösterimiyle başladı.