Fransa'dan gelen müzik rüzgârı üç gece boyunca Bomontiada'da "ücretsiz" esecek

İlk kez Fransa öncülüğünde başlayan Müzik Bayramı etkinliği, 35 yıldan bu yana Fransa’nın tüm kentlerinde ve dünyanın birçok ülkesinde kutlanıyor. Bununla birlikte İstanbullu müzikseverler de Müzik Bayramı'nı 14-15-16 Haziran tarihlerinde üç akşam üç farklı konserle kutlayacak. İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Babylon işbirliğiyle Bomontiada’da 3 gece boyunca saat 21:30’da ücretsiz olarak gerçekleşecek konserlere sırasıyla Anadolu ve Balkanlar’dan esintiler taşıyan Kolektif İstanbul grubu, Fransa-Türkiye arasında bir müzik köprüsü kuran “Yer Bakır” projesi ile Titi Robin ve son akşam da neşe dolu müzikleriyle Fransa’dan La Caravane Passe sahne alacaklar.

Ayrıntılı olarak programda neler var?

Kolektif İstanbul: 14 Haziran Çarşamba

Türkiye ve Balkanlar’ın bayram müzikleri repertuarlarını doğaçlamaya da geniş bir alan bırakarak yorumlayan Kolektif İstanbul sürükleyici melodiler ile funk ve caz tınılarıyla dolu bir müzik akşamı vadediyor. Adında taşıdığı İstanbul gibi kozmopolit olan grup Fransa’da La Ferme du Buisson, Théâtre du Chatelet ve Petit Bain’de sahne aldı.

Yer bakır ile Titi Robin: 15 Haziran Perşembe

Titi Robin, yakın dostu büyük yazar Yaşar Kemal’in başyapıtlarından biri olan "Yer Demir Gök Bakır" romanına gönderme yapan "Yer Bakır" adlı yeni bir projeye imza attı. Beşiği Anadolu toprakları olan bu projenin tanıtımı için Titi Robin ve 4 müzisyen yol arkadaşı Türkiye turneleri kapsamında İstanbul’da Müzik Bayramı vesilesiyle bir konser verecekler.

Özlem Taner (şan), Hüseyin Yalçın (kemençe), Burcu Yankın (perküsyon), Sinan Çelik (kaval), Titi Robin (gitar, buzuki), Guillaume Dubois (ses reji)

La Caravane Passe: 16 Haziran Cuma

2001 yılında kurulan La Caravane Passe 15 yıldır Avrupa’nın ve dünyanın en büyük sahnelerinde turneler gerçekleştiriyor. Sanseverino, Rachid Taha, Marko Markovic, Stochelo Rosenberg ve Tom Fire gibi isimlerle çalışan grup, güncel müzik (rock, hip-hop, ragga) ile gelenekseli harmanladıkları kendi köklerine sadık kalarak farklı müziklere imza atıyor. 2016 Aralık ayında XXF Very Very French festivali kapsamında gerçekleştirdikleri eğlenceli konserle İstanbullu müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan grup bu kez Müzik Bayramı vesilesiyle yeniden İstanbul’da.