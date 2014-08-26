Fransa'da yeni hükümet kuruldu

Fransa'da Elysee Genel Sekreteri Pierre Rene-Lemas, Başbakan Manuel Valls'in dün beklenmedik şekilde hükümetin istifasını sunmasının ardından bugün yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, tartışmaların odağı yer alan Ekonomi Bakanı Bernard Montebourg'un yerine Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ekonomi danışmanı Emmanuel Macron, Monterbourg'a destek veren isimlerden Kültür Bakanı Aurelie Filippetti'nin yerine de Fleur Pellerin getirildi.

İlk kadın eğitim bakanı Belkacem

Eğitim Bakanı Benoit Hamon'un yerine atanan Najat Vallud Belkacem, bu göreve getirilen ilk kadın bakan oldu.

Yeni kabinede, Adalet Bakanı Christian Taubira, İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Çevre ve Sürdülebilir Enerji Bakanı Segelone Royal, Finans Bakanı Michel Sapin, Çalışma Bakanı François Rebsamen, Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, Tarım Bakanı ve Hükümet Sözücü Stephane Le Foll yerlerini korudu.

Başbakan Valls, Ekonomi Bakanı Montebourg'un, Hollande'ın ekonomi politikalarını eleştiren açıklamalarının ardından hükümetin istifasını sunmuştu.



Cumhurbaşkanı Hollande'ı Almanya ve AB'nin her dediğini yapmakla suçlayan Monterbourg, bütçe açığını kapatmaya yönelik yeni politikalara ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı. Montebourg'un bu çıkışına Eğitim Bakanı Hamon ve Kültür Bakanı Aurelie Filippetti'den de destek gelmişti.

Yeni kabine yarın ilk kez toplanacak ve Fransız basınının "Valls 2" ismini taktığı yeni hükümetin eylem planını açıklayacak.