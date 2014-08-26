T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da yeni hükümet kuruldu

Fransa'da Başbakan Manuel Valls yeni hükümet kurarken, Eğitim Bakanlığı'na atanan Najat Vallud Belkacem bu göreve getirilen ilk kadın bakan oldu

26 Ağustos 2014 23:45

Fransa'da Elysee Genel Sekreteri Pierre Rene-Lemas, Başbakan Manuel Valls'in dün beklenmedik şekilde hükümetin istifasını sunmasının ardından bugün yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, tartışmaların odağı yer alan Ekonomi Bakanı Bernard Montebourg'un yerine Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ekonomi danışmanı Emmanuel Macron, Monterbourg'a destek veren isimlerden Kültür Bakanı Aurelie Filippetti'nin yerine de Fleur Pellerin getirildi.

 

İlk kadın eğitim bakanı Belkacem

 

Eğitim Bakanı Benoit Hamon'un yerine atanan Najat Vallud Belkacem, bu göreve getirilen ilk kadın bakan oldu.

Yeni kabinede, Adalet Bakanı Christian Taubira, İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Çevre ve Sürdülebilir Enerji Bakanı Segelone Royal, Finans Bakanı Michel Sapin, Çalışma Bakanı François Rebsamen, Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, Tarım Bakanı ve Hükümet Sözücü Stephane Le Foll yerlerini korudu.

Başbakan Valls, Ekonomi Bakanı Montebourg'un, Hollande'ın ekonomi politikalarını eleştiren açıklamalarının ardından hükümetin istifasını sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Hollande'ı Almanya ve AB'nin her dediğini yapmakla suçlayan Monterbourg, bütçe açığını kapatmaya yönelik yeni politikalara ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı. Montebourg'un bu çıkışına Eğitim Bakanı Hamon ve Kültür Bakanı Aurelie Filippetti'den de destek gelmişti.

Yeni kabine yarın ilk kez toplanacak ve Fransız basınının "Valls 2" ismini taktığı yeni hükümetin eylem planını açıklayacak.

 

ETİKETLER

manuel vallsnajat vallud belkacemfransahükümet

İlgili Haberler

Fransa'da hükümet istifa etti!

Hollande'ın makamından yapılan açıklamada yeni hükümetin Salı günü kurulacağı duyuruldu

Fransa'da yeni kabine belli oluyor

Fransa'da Başbakan Manuel Valls, yeni kabinesini bugün açıklıyor. Tasarruf politikalarına karşı çıkan 'sol kanat' mensuplarının tasfiyesi bekleniyor.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24