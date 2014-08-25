Fransa'da hükümet istifa etti!

Fransa Başbakanı Manuel Valls, ekonomi politikaları nedeni ile kabinede oluşan tartışmanın ardından hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı François Hollande'a sundu.

Fransız Haber Ajansı (AFP) Cumhurbaşkanı Francois Hollande'in ofisinden yapılan açıklamada, cumhurbaşkanının "ülke için koyduğu yönergeler doğrultusunda" Başbakan Valls'den yeni bir hükümet kurmasını istediğini yazdı. Yeni kabine Salı günü kurulacak.

Reuters haber ajansına göre hafta sonu Ekonomi Bakanı Arnaud Montebourg'un 2008 yılından bu yana ülkenin bütçe açığını kısmak için aldığı önlemlerin euro-bölgesi ekonomilerinin belini büktüğünü ve oyları popülist ve aşırıcı partilere kaydırdığını söylemişti. Le Monde gazetesine konuşan bakan, Almanya'nın Avrupa boyunca uygulanan kemer sıkma politikaları nedeniyle kapana kısıldığını söylemişti.

Montebourg'e Eğitim Bakanı Benoit Hamon ve Kültür Bakanı Aurelie Filipetti'den de destek geldi.

Başbakan Valls Montebourg'ü haftasonu sarf ettiği sözler nedeni ile "sarı çizgiyi aşmakla" suçladı.

Valls Mart ayında hükümeti kurması için görevlendirilmişti. Başbakan bir süredir kabine içindeki fikir ayrılıklarını uzlaştırmaya çalışıyordu.

BBCTürkçe