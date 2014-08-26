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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da yeni kabine belli oluyor

Fransa'da Başbakan Manuel Valls, yeni kabinesini bugün açıklıyor. Tasarruf politikalarına karşı çıkan 'sol kanat' mensuplarının tasfiyesi bekleniyor.

26 Ağustos 2014 13:08

Başbakan Manuel ​Valls dün hükümetinin istifasını sunmuş, ekonomi ve para politikaları konusundaki anlaşmazlıkların neden olduğu belirtilen istifa, Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından kabul edilmişti. Hollande, Başbakan Valls’i yeni bir kabine kurmakla görevlendirmişti.

Gelişmenin odağındaki kişi olarak gösterilen Ekonomi Bakanı Arnaud Montebourg'un yerine getirilecek isim merakla bekleniyor.

İktidardaki Sosyalist Parti'nin sol kanadına mensup Montebourg, hükümetin tasarruf politikasını eleştiriyordu.

Gözlemciler, Eğitim Bakanı Benoit Hamon ile Kültür Bakanı Aurelie Filipetti’ye de yeni kabinede yer verilmesinin beklenmediğini belirtiyor. Hamon ve Filipetti, tasarruf politikalarına karşı çıkan diğer hükümet üyeleri arasında anılıyordu.

Fransa'da böylece 5 ay içinde ikinci kez kabine değişikliğine gidilmiş oluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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