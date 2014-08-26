Fransa'da yeni kabine belli oluyor

Başbakan Manuel ​Valls dün hükümetinin istifasını sunmuş, ekonomi ve para politikaları konusundaki anlaşmazlıkların neden olduğu belirtilen istifa, Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından kabul edilmişti. Hollande, Başbakan Valls’i yeni bir kabine kurmakla görevlendirmişti.

Gelişmenin odağındaki kişi olarak gösterilen Ekonomi Bakanı Arnaud Montebourg'un yerine getirilecek isim merakla bekleniyor.

İktidardaki Sosyalist Parti'nin sol kanadına mensup Montebourg, hükümetin tasarruf politikasını eleştiriyordu.

Gözlemciler, Eğitim Bakanı Benoit Hamon ile Kültür Bakanı Aurelie Filipetti’ye de yeni kabinede yer verilmesinin beklenmediğini belirtiyor. Hamon ve Filipetti, tasarruf politikalarına karşı çıkan diğer hükümet üyeleri arasında anılıyordu.

Fransa'da böylece 5 ay içinde ikinci kez kabine değişikliğine gidilmiş oluyor.