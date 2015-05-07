Fransa'da telefon dinlemeleri yolsuzluk soruşturmasına delil kabul edildi

Fransa'da mahkeme, hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Nicolas Sarkozy ile avukatı arasındaki dinlemeye takılan telefon görüşmelerinin yasal olduğuna hükmetti.

Paris Temyiz Mahkemesi, Sarkozy ile avukatı Thierry Herzog ve Yargıtay yüksek savcısı Gilbert Azibert arasında geçen telefon görüşmelerinin yolsuzluk soruşturmasını delil olarak yer almasını onayladı. Böylece, Sarkozy'nin, hakkındaki ‘rüşvet vermek, nüfuzunu kötüye kullanmak ve meslekî gizliliğin ihlali’ soruşturmasında yargılanmasının da önü açıldı.

Cihan'nın haberine göre, mahkemenin kararı sonrası, Herzog'un avukatı Paul-Albert Iweins, mahkemenin meşru beklentilerinin aksine telefon görüşmelerinin yasal olarak hükümsüzlüğünü dikkate almadığını savundu. Kararı temyize götüreceklerini belirten Iweins, "Bu karar sadece hukuki açıdan sorgulanabilir değil aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ilkelerine de aykırı" dedi.

Mahkemenin kararı ile ilgili Sarkozy ise 'sakin' ve 'kararlı' olduğunu söyledi. Sarkozy'nin genel başkanlığını yaptığı Halk Hareketi Birliği (UMP) milletvekili Daniel Fasquelle de kararın 'şaşırtıcı' olduğunu söyledi. Sarkozy'ye diğer vatandaşlara göre daha farklı muamele yapılmasını beklemediklerini kaydeden Fasquelle, "Ancak daha kötü muamele de yapılmasın" dedi. Fransız medyasının Sarkozy'nin yakın çevresine dayandırdığı haberlerde ise kararla ilgili 'siyasi' yorumlarının yapıldığına yer verildi.

Sarkozy’nin, Kaddafi’den seçim yardımı aldığı iddia edilmişti

2007 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'den yasadışı seçim yardımı aldığı iddiaları sonrası Sarkozy, Nisan 2013'ten itibaren mahkeme kararıyla dinlemeye alınmıştı. Daha sonra Sarkozy’nin başka bir isme kayıtlı gizli bir cep telefonunun olduğu tespit edilmesi üzerine yeni bir dinleme kararı daha çıkarılmıştı.

Sarkozy 18 saat ifade vermişti

Telefon dinlemelerinde Nicolas Sarkozy'nin avukatı ile yaptığı görüşmede kendisinin de yargılandığı Bettancourt davasıyla ilgili Yargıtay Savcısı Gilbert Azibert'ten usulsüz bilgi aldığı tespit edilmişti. Konuşmada, Herzog'un, emekliliği yaklaşan Azibert'in, Monaco'da devlet danışmanlığı görevinde mutlu olacağını eski cumhurbaşkanıyla paylaştığı belirtiliyor. Dinlemeye takılan bu konuşmalar sonrası hâkimler Patricia Simon ve Claire Thepaut tarafından soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle inceleme başlatılmıştı. Sarkozy soruşturma neticesinde geçtiğimiz Temmuz ayında gözaltına alınmış Mali Şube’de 18 saat ifade vermişti. Sarkozy’nin avukatı ise Kaddafi davasıyla ilgili dinleme kayıtlarının başka bir dava için kullanılamayacağını iddia ederek dinlemelerin delil olarak sayılamayacağını iddia etmişti. Sarkozy'nin avukatları, telefon dinlemelerinin yolsuzluk soruşturmasında kullanılmaması için geçtiğimiz Eylül ayında mahkemeye başvurmuştu. Mahkemeye yapılan başvuru sonrası karar açıklanana kadar Sarkozy hakkındaki yolsuzluk soruşturulmasının dondurulmasına karar verilmişti.

Geçtiğimiz Kasım ayında aktif siyasete geri dönen Nicolas Sarkozy, 30 Mart'da düzenlenen yerel seçimlerden de zaferle çıkmıştı. 2017 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en üçlü adaylarından Sarkozy'nin önündeki en büyük engeli ise hakkında açılan soruşturmalar oluşturuyor.