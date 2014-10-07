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Dünya

Sarkozy hakkında soruşturma başlatıldı

Fransa'da siyasete geri dönen eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında güveni kötüye kullanma suçundan soruşturma açıldı

07 Ekim 2014 00:12

Paris Mahkemesi yaptığı yazılı açıklamada, 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kampanya harcamalarında usulsüzlük tespit edilmesinden dolayı Nicolas Sarkozy hakkında yeni bir soruşturma açıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, açıklamada soruşturmanın "güveni kötüye kullanma, suç ortaklığı, yardım ve yataklık" suçlamasıyla açıldığı bildirildi.

2013'te Anayasa Mahkemesi, Sarkozy'nin 2012 seçim kampanyasında kampanya harcamalarına ilişkin yasal sınırı aştığına hükmetmişti. Sınırın aşılmasından kaynaklanan cezayı Sarkozy yerine partisi Halk Hareketi Birliği (UMP) ödemişti.

Sarkozy hakkında 2007'deki "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı" gerekçesiyle savcılık tarafından temmuzda başlatılan bir başka soruşturma 24 Eylül'de askıya alınmıştı.

Sarkozy'nin partisi Halk Hareketi Birliği (UMP) ile çalışan tanıtım şirketi "Bygmalion" hakkında, 2012'de Nicolas Sarkozy döneminde, parti etkinliklerinde naylon fatura düzenlemek suçundan yargı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Tanıtım şirketi, Sarkozy’nin seçim kampanyası sırasında yasal sınırların dışına çıkılan harcamaları gizlemek için partinin farklı etkinliklerinde harcanmış gibi gösterilen ve 11 milyon Euro'yu bulan sahte faturalar düzenlemekle suçlanıyordu.

 

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