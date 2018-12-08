Fransa'da 'Sarı Yelekler' dördüncü haftada da sokaktaydı; 1000'e yakın gözaltı, 118 yaralı!

T24 Haber Merkezi

68 öğrenci hareketlerinin çıkış noktası Paris, yaklaşık bir aydır ‘Sarı Yelekliler’in eylemlerine sahne oluyor. 17 Kasım’da akaryakıta getirilen vergilere karşı taşrada yaşayan Fransızlar tarafından başlatılan, daha sonra kent merkezlerine yayılarak hükümet karşıtı protestolara dönüşen eylemler dördüncü haftasında da polisin sert müdahalesine ve şiddt olaylarına sahne oldu.

Cumartesi günü düzenlenen protestolara katılım, geçtiğimiz üç hafta sonuyla karşılaştırıldığında daha düşüktü. Resmi rakamlara göre Paris kent merkezinde katılım 10 bin civarındayken ülke genelinde 125 bin kişinin eylemlere katıldığı açıklandı. Protestolar için ülke çapında 90 bin, Paris'te ise 8 bine yakın polis görevlendirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ylemlerde çıkan olaylarda 974 kişinin gözaltına alındığını ve 17'si polis 118 kişinin yaralandığını açıkladı. Castaner, gerekli görüldüğü takdirde Fransa genelinde geniş güvenlik önlemlerinin pazar günü de devam edeceğini duyurdu.

Paris'te hayat durdu

Eylemler nedeniyle Champs-Elysees'deki mağaza ve restoranlar kepenklerini indirdi. Eylem yapılacağı düşünülen bölgelerdeki mağazalar çelik ve ahşap malzemelerle korumaya alındı.

Gösteriler sebebiyle Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler de kapatılırken Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar iptal edildi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında bugün başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi.

Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi ve geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı da ziyarete kapalı tutuldu.

Eylemler nedeniyle 30 civarındaki metro durağı da hizmet veremedi.

İşte Fransa'daki Sarı Yelekler protestolarında bugün yaşananlar:

22:30 - İçişleri Bakanı Christophe Castaner, düzenlediği basın toplantısında, ülke çapında 125 bin kişinin katıldığı eylemlerde çıkan olaylarda 974 kişinin gözaltına alındığını ve 17'si polis 118 kişinin yaralandığını açıkladı.

22:15 İçişleri Bakanı'nın verdiği son yaralı sayısına göre, Paris’te 10 binden fazla, ülke çapında ise 125 bin civarında eylemci olduğu bildirildi.

18:30 Eylemlerde gözaltı sayısı 720'ye yükseldi

18:00 Gösterilerde 3'ü polis 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

17:00 - Belçika'da "sarı yelekliler", Fransa'ya giden otoyolları kapattı. Brüksel'in merkezinde toplanan binlerce "sarı yelekliye" polis müdahale etti, göstericiler ara sokaklara dağılırken, gözaltı sayısı 100'ü geçti.

TIKLAYIN - Belçika'da 'Sarı Yelekler'e sert müdahale: 100 gözaltı!

16.30 Paris Courcelles Bulvarı'nda eylemcilerin bir aracı ateşe verdiği görüntü yayınlandı.

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16.20 Anadolu Ajansı, Fransa genelinde gözaltı sayısının 700 olduğunu açıkladı.

16.00 Protestoya katılan sarı yelekli bir Türk , olayları takip eden TRT muhabirini görünce tepki gösterdi.

15:50 Hollanda'da "sarı yelekler" yoğunluklu olarak Lahey, Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde toplanarak hükümetin istifasını istedi.

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15.45 Paris sokaklarında gerginlik arttı. Güvenlik güçleri TOMA'lar ve biber gazıyla eylemcilere karşı hareket ediyor.

15.40 Champs-Elysées Meydanı’nda eylemcilerin kaldırım taşlarını söktüğü görüntüler yayınlandı.

15.36 ABD Başkanı Donald Trump, 'Sarı Yelekler' protestoları hakkında tweet attı:

“Paris Anlaşması, Paris için pek de işe yaramamış. Fransa’nın her yerinde protesto ve kargaşa var. İnsanlar doğayı koruma önlemi olarak üçüncü dünya ülkelerine büyük meblağlar ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz' sloganları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum”

15.25 İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Laurent Nuñez, gün ortası değerlendirmesi yaptı. Fransa genelinde 31 bin eylemcinin tespit edildiğini ve gözaltıların 700’e çıktığını açıkladı.

14.40 Fransız BFM TV, Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgileri kaynak göstererek, gözaltı sayısının 548’e çıktığını, 272 kişinin de tutuklandığını duyurdu.

14.30 AFP’nin Belçika polisiden aldığı bilgiye göre, Brüksel’de ‘Sarı Yelek’lere destek için toplanan gruptan 70 kişi gözaltına alındı.

14.10 AP’de yer alan habere göre Paris’te polis, gazetecilerin koruyucu ekipmanına el koydu. Bazı ‘Sarı Yelek’ eylemcilerininse ulaşım araçlarını kullanması güvenlik sebebiyle engellendi.

13.45 Birçok yerde eylemciler, perşembe günü polis tarafından gözaltına alınan lise öğrencileriyle dayanışma mesajı göndermek için ellerini kafalarının arkasına kaldırarak duruyor.

13.30 Eylemcilerin kepçe çaldığı görüntüler internette yayıldı.

13.00 Başbakan Edouard Phillipe’in açıklamasına göre 481 kişi gözaltına alındı 211 kişi tutuklandı.

12.45 Polis sözcüsünden alınan bilgilere göre Paris'te gözaltı sayısı 343 oldu.

12.34 Paris'te polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etmeye başladı.

12.30 Valiliğin yaptığı açıklamaya göre sorguya alınanlar arasından 127 kişi tutuklandı.

11.30 İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris’te açıklama yaptı. Gün boyunca geçmiş eylemlere göre daha yoğun kontrol ve direkt müdahale olacağını belirtti.

11.05 Champs Elysées Meydan’ında eylemciler “Macron İstifa”, “Koyun Değiliz” sloganları açtı. Eylem öncesi bekleyiş sürüyor.

11.00 Emniyet Müdürlüğü’nün aktardığı bilgilere göre, eylem başlamadan meydanlara giden yollarda kapılan kapsamlı aramalarda 278 kişi sorguya alındı.

10.30 Eylemciler Paris’te Champs Elysées Meydanı’nda toplanmaya başladı. 2 saat sonra protestoların başlaması bekleniyor.

09.40 Paris’teki Lyon Garı önünde bir grup eylemci, polis tarafından durduruldu.

09.00 - Paris’te eylem yapılacağı tahmin edilen Champs-Elysées Meydanı ve Meclis’in etrafı barikatlar ve polis ekipleriyle kapatılmış durumda. Henüz meydanlar boş.

08.00 - 8 bini Paris’te olmak üzere, 89 bin güvenlik görevlisi Fransa’nın dört bir tarafında görevlendirildi.

05.30 - 36 metro istasyonu ve Paris merkezindeki tren istasyonu güvenlik güçleri tarafından kapatıldı. Valiliklerin etrafında kundaklama ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Dün neler yaşandı?

Fransa İçişleri Bakanı, eylemlerin şiddetinin 1 Aralık’takine eş değer olacağını tahmin ettiğine yönelik açıklama yaptı. İstihbarat servisleri aşırı sağ ve aşırı sol grupların harekete geçeceğine dair bilgi aldığını bildirdi.

Paris’in kültürel yapıları, müzeler ve turistik bölgeler ziyaretçilere kapatıldı.

Dün akşam Başbakan Edouard Philippe 6 ‘Sarı Yelek’ ile görüştü. Eylemciler taleplerini bildirmek için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme talep etti.