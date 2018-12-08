Belçika'da 'Sarı Yelekler'e sert müdahale: 100 gözaltı!

Paris'te dördüncü haftasına giren Sarı Yelekliler eyleminde yüzlerce kişi tarafından gözaltına alınırken, Belçika'da "sarı yelekliler", Fransa'ya giden otoyolları kapattı. Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezinde toplanan binlerce "sarı yelekliye" polis müdahale etti, göstericiler ara sokaklara dağılırken, gözaltı sayısı 100'ü geçti.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de gösteri düzenleyen yüzlerce "sarı yelekli", protesto yeri olarak Avrupa Birliği (AB) kurumlarını seçti. Brüksel'in merkezi Arts-Loi'da toplanan göstericiler, AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun bulunduğu Schuman bölgesine yürüyüşe geçti.
Brüksel polisi, şehir merkezi, AB Komisyonu ve AB Konseyi'nin bulunduğu Schuman bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alırken, binaların yakınlarında bulunan sokakların girişlerini dikenli tellerle çevirdi.
AB Konseyi binası yakınlarında "sarı yelekler" ve polis karşı karşıya geldi. Polis, bölgede yoğun güvenlik önemleri alırken, binaların yakınlarında bulunan sokakların girişlerini dikenli tellerle çevirdi. Göstericiler engellemelere rağmen Avrupa Parlamentosu önlerine ulaşmayı başardı.
-
Brüksel'de Park metro istasyonu ve Reyers Centre tüneli kapatıldı. Gösteriler başlamadan önce Brüksel polisi, 50 kişiyi gözaltına almdı. İlerleyen saatleri gözaltı sayısının 100’e yükseldiği bildirildi.
Ülkedeki ekonomik koşulları ve akaryakıt zamlarını protesto eden Sarı Yelekliler, Belçika-Fransa arasındaki E-40 otoyolunu set çekerek trafiğe kapattı.