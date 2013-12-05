Fransa'da renkli dövmeye yasak geliyor

Fransız Hükümeti, uzmanlar tarafından zararlı olarak nitelendirilen ve kaldırılması istenen 59 farklı dövme mürekkebini yasaklamak için çalışmalara başladı. Bakanlık; hiçbir önlem almadan Çin malı boyalarla dövme yapan yasadışı dükkân ve evler için de işlem başlattı. Yasak, en çok ülkedeki dövmecileri endişelendirdi. Dövme Sanatçıları Fransız Birliği (SNAT) Başkanı Tin-Tin, tütünün de zararlı ama yasak olmadığını belirterek bu yasağı protesto ettiklerini belirtti. Tıbbi Cihazlar ve Kozmetik Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Cecile Vaugelade ise "Bakanlık 27 kırmızı, 13 beyaz, 13 turuncu, 12 sarı, 6 siyah, 3 mor ve 3 kahverengi renge izin verdi" dedi. Türkiye'den görüşünü aldığımız uzmanlar da renkli boyaların tehlikeli olduğu konusunda Fransız meslektaşları ile aynı fikirde. İçeriği kontrol edilmeyen renkli boyaların deri kanserine neden olabileceğine dikkat çekiliyor:

Doç. Dr. Gonca Gökdemir (Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı): Dövmede kullanılan boya maddeleri bir çeşit kimyasaldır ve her kimyasal maddede olduğu gibi cilde uygulandığı zaman bazı alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Cilt uygulanan bu maddeyi yabancı bir cisim olarak algılayabilir ve bu maddeye karşı reaksiyon geliştirir. Bazı boyalar da kanserojen maddeler içerebilir.