Fransa'da peçe gerginliği sürüyor

Fransa’nın başkenti Paris’in banliyölerinden Trappes’da, peçeli bir kadının kocasının gözaltına alınmasını protesto eden gruplar dün gece de polisle çatıştı. 300 kişilik bir grup, adı açıklanmayan bu kişinin Cuma gününden beri tutulduğu karakola taş ve molotof kokteyli atttı, bazı araçları ve otobüs duraklarını ateşe verdi.



BBC Türkçe'nin haberine göre polis yetkilileri, sonradan Müslüman olan 21 yaşındaki kocanın, karısından peçesini çıkarmasını isteyen polis memurunu boğmaya çalıştığını öne sürdü. Fransa’daki bir İslami örgüt iddiayı reddetti ve polisi kışkırtıcılılıkla suçladı. Kamuya açık alanlarda peçe takılması Nisan 2011’de yasaklanan ülkede, yasağı ihlal edenler para cezasına çarptırılıyor.

20 araç ateşe verildi



Çevre semtlere de yayılan olaylar sabah saatlerine kadar devam etti. Polis eylemcilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılacağı belirtilen kişi ise, gece geç saatlerde serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Manuel Valls, Trappes’a gönderilen takviye polis gücünün sükunet sağlanıncaya kadar burada kalacağını açıkladı. Bakan Valls’in açıklamasına göre olaylarda dört kişi gözaltına alındı, 20 araç ateşe verildi.

BBC muhabiri Hugh Schofield, göçmenlerin yoğun olduğu banliyölere gerginliğin hakim olduğunu belirterek, 2005'ten bu yana banliyölerde ayaklanma çıkmamasına rağmen, zaman zaman şiddet olaylarının yaşandığına değindi.

2005’te Paris’in bir banliyösünde iki kişinin ölümünden onra başlayan protestolar tüm ülkeye yayılınca olağanüstü hal ilan edilmişti.