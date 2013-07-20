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Dünya

Fransa'da burkalı kadına kimlik kontrolü öfkesi

Fransa'nın başkenti Paris'in batısındaki Trappes şehrinde polisin burkalı bir kadına kimlik kontrolü yapmak istemesi karakola saldırı ile sonuçlandı

20 Temmuz 2013 17:12

 

Cuma günü rutin kontrolünü yapmakta olan bir polis ekibinin, baştan ayağa kadar örtülü olan bir kadını eşinin yanında kontrol etmek istemesi Trappes şehrinde şiddet olaylarının çıkmasına sebep oldu.

Burkalı eşinin kontrol edilmesine karşı çıkan kocanın polisler ile kavga çıkarması üzerine tutuklanan karı kocanın karakola götürülmelerinden sonra Trappes şehir merkezinde bulunan karakol binasının önünde toplanan ve sayıları 250 ila 400 arasında oldukları belirtilen kişiler çöp konteynırlarını ateşe verdi ve karakola molotof kokteyli attılar.

 

Bazı polisler yaralandı

 

Düzenlenen saldırı üzerine olay mahalline sevk edilen çevik kuvvetler, karakolu koruma altına aldı. Yaşanan olaylarda, bazı emniyet gücü mensupları da atılan yabancı maddeler yüzünden yaralandı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren olayların polis tarafından kontrol altına alındığı, olası olaylara müdahale edebilmek için çevik kuvvetlerin tüm gece olay yerinde geçirecekleri belirtildi.

Fransa 'da, topluma açık yerlerde, yüz dahil olmak üzere tüm vücudu kapatacak şekilde giyinmek yasaklanmıştı.

 

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