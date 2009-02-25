Fransa'da olsaydı konuşturulmayacaktı

Ahmet Türk'ün Meclis'te Kürtçe konuşmasının benzeri bir olay Fransa'da da yaşanmıştı. Fransız vekilin konuşması kesilmişti.



DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşmasının bir bölümünü Kürtçe yapması üzerine toplantıyı canlı yayınlayan Meclis TV'nin yayınını kesmesinin yankıları sürerken, benzer olay geçen yıl Fransa'da meydana geldi. Fransız milletvekili Daniel Mach'ın geçen yıl meclis kürsüsünde Katalanca konuşmaya başlayınca, sözü oturum başkanı tarafından kesilmiş, kullandığı cümle Meclis tutanaklarına kaydettirilmemişti.



DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün TBMM'de Kürtçe konuşmasına benzer olay, geçen yıl Fransa'da oldu. İktidardaki Halk Birliği Hareketi'nin (UMP) milletvekili olan Daniel Mach, Meclis kürsüsünden, bölgesindeki yerel dil olan Katalanca bir cümle sarf ederken Fransa'da küçük de olsa tartışma başlatmıştı. Mach'ın sözü Meclis Başkanvekili tarafından kesilmişti.

