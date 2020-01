Fransa'da Neandertaller tarafından yapılmış kemikten aletler bulundu

"Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinin internet sitesinde yayımlanan makalede araştırmacıların, modern insanların gelişinden on binlerce yıl önce Avrupa'da Neandertaller tarafından yapılmış uzmanlık işi kemikten aletler keşfettikleri bildirildi.

Araştırmacılar, Fransa'nın güneybatısında bulunan aletlerin, hayvan postlarını daha sert ve suya daha dayanıklı yapmak için zımpara olarak kullanıldıklarını belirtti.

Aletlerden en eskisinin 51 bin yıllık, diğer üçünün 42 bin ila 47 bin yıllık olduğu sanılıyor.

Benzeri aletlerin günümüzde hala dericiler tarafından kullanıldığına dikkat çekilirken, bugüne kadar modern insanların, Neandertallere alet yapımını gösterdiği sanılıyordu.

Modern insanların, Avrupa'nın batısına ve orta kesmine sadece 42 bin yıl önce geldiği tahmin ediliyor.

Araştırmacılar keşfi, Neandertallerin kendi başlarına sadece kemikten yapılabilen aletler geliştirmiş olabileceklerinin ilk kanıtı olarak değerlendiriyor.

Bilim insanlarının, yakın bir süre önce Neandertallerle modern insanların bir arada yaşayıp yaşamadıkları ve yaşadılarsa bunun ne kadar sürdüğüne ilişkin yeni sorulara yanıtlar aramaya başladıklarını biliniyor.