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Yaşam

Fransa'da 'matmazel' sıfatı kaldırılıyor

Fransa'da Başbakanlık tarafından ilgili makamlara gönderilen genelgeye göre, resmi formlarda artık evlenmemiş kadınlar için ''matmazel'' sıfatı kullanılmayacak.

22 Şubat 2012 19:46

 

T24- Fransa'da kadın hakları ve feministlerin yoğun baskısı sonucu, resmi yazışma formlarında "kız" ve "kadın"ı ayırmak için kullanılan ''matmazel'' sıfatı kaldırılıyor.
 
Başbakanlık tarafından ilgili makamlara gönderilen genelgeye göre, resmi formlarda artık evlenmemiş kadınlar için ''matmazel'' sıfatı kullanılmayacak. İlgili bakanlıklar ve valilere gönderilen genelgede, resmi formlarda ve mektuplarda mümkün olduğu kadar ''matmazel' sıfatından kaçınılarak, ''madam'' sıfatı kullanılması istedi.
 
Fransa'da feminist dernekler, ''kadınlara yönelik ayırımcı bir politika'' olduğu gerekçesiyle ''matmazel''sıfatının resmi formlarda ve mektuplarda kullanılmaması için Eylül ayında kampanya başlatmıştı.
 
Resmi formlar ve mektuplarda ''matmazel''sıfatının kullanılması, 19. yüzyıl başlarında Fransız yasalarına girmişti.

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