Fransa'da 168 adrese baskın düzenlendi, 23 kişi gözaltına alındı

Paris’te Cuma gecesi 132 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının ardından Fransa hükümeti, Paris, Lyon, Grenoble, Molenbeek ve Toulouse'da yaklaşık 168 eve baskın düzenledi. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, baskınlar sonrası 23 şüphelinin gözaltına alındığını, 104 şüpheliye ise evden çıkma yasağı getirildiğini kaydetti.

Saldırılarla ilgili Fransa’da yapılan soruşturmada 5 kentte 168 baskın yapıldı. Baskınlarda 23 kişi tutuklandı, 104 kişi ise ev hapsine alındı. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Lyon kentinde yapılan baskında aralarında bir adet Kalaşnikov ve bir adet roketatarın da bulunduğu 31 silahın ele geçirildiğini belirtti. Herkesin dürüst olması gerektiğini söyleyen Cazeneuve, “Bu daha başlangıç, saldırılar devam edecek” dedi.

Fransa Başbakanı Manuel Valls ise RTL radyosuna verdiği röportajda, “Daha uzun bir süre bu teröristlerin tehditleriyle beraber yaşayacağız” açıklamasını yaptı. Valls, terör örgütü IŞİD'in diğer Avrupa kentlerinde de saldırılar düzenleyebileceğine dair uyarıda bulundu. Valls, Fransa'da da yeniden saldırı girişimleri olabileceğini ifade ederken, Paris saldırılarının Suriye'de planlanıp, organize edildiğini kaydetti. ABD gizli servisi CIA de Batı'ya yönelik saldırıların devam edeceğinden yola çıkıyor. CIA Direktörü John Brennan, IŞİD'in bir dış ajandası olduğundan emin olduklarını belirtti.

Paris saldırısındaki canlı bombanın kardeşi de serbest

Brüksel Başsavcılığı, "terör saldırısı ve terör örgütü eylemlerine katılmak" suçlamalarıyla iki kişiye dava açıldığını açıkladı. Molenbeek'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan beş kişi ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında Paris saldırılarındaki canlı bombalar arasında yer alan Brahim Abdeslam ve hala aranan Salah Abdeslam'ın kardeşi Muhammed Abdeslam da bulunuyor.

Yetkililer, Brahim Abdeslam'ın saldırıların planlayıcısı olduğu düşünülen Belçika vatandaşı 27 yaşındaki Abdelhamid Abaaoud ile bağlantısı olduğu şüphesi üzerinde durulduğunu belirtti. Abaaoud'un yeniden Suriye'de IŞİD için savaştığından yola çıkılıyor.

Başsavcılık ayrıca, isimlerini vermediği iki canlı bombanın daha kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, kendilerini havaya uçuran iki canlı bombadan birinin Suriye'den Avrupa'ya sığınmacı olarak geçtiğinin belirlendiği bildirildi.

Öte yandan Bataclan’daki konsere saldıranlardan 28 yaşındaki Samy Amimour’un ailesi oğullarının 2013’te Suriye’ye gittiğini açıkladı. Fransa’da fanatikleşen Amimour’un ‘Yemen’e başarısız olan bir seyahat denemesinin ardından terör şüphesiyle suçlandığı da öğrenildi.

İngiltere Başbakanı David Cameron, da ülkede son altı ayda IŞİD tarafından planlanan 7 saldırının önlendiğini, büyüyen terör tehlikesine karşı istihbarat teşkilatlarına 1900 yeni ajan alınacağını duyurdu.

Suriye'ye hava saldırıları

Fransa, IŞİD'in Suriye’deki mevzilerini vurmaya devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, Rusya ve ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının saldırıları sonucu örgütün bazı ana kampları tahliye ettiğini ve yabancı cihatçıların akrabalarının kentten çıkarıldıklarını bildirdi.