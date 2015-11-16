'Ankara Paris'i uyarmıştı'



Farklı ajanslarda yer alan haberlere göre, Türk güvenlik yetkilileri, Fransız mevkidaşlarını bundan yaklaşık bir yıl önce cuma akşamı Paris'te düzenlenen saldırıların faillerinden biri olan Ömer İsmail Mustafa hakkında uyardı.

Türk yetkililerin, söz konusu uyarıyı 'Aralık 2104 ve Haziran 2015' tarihlerinde iki kez yaptığı bildirildi. Türk hükmetinden bir yetkilinin AFP ajansına açıklamasına göre, Fransa'dan bu konuda saldırılara dek hiçbir tepki gelmedi. Yetkili, Mustafa'nın 2013 yılında Edirne üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını, ancak ülkeden çıkışına dair elde hiçbir bilgi bulunmadığını belirtti.

Paris saldırganları arasında kimliği ilk teşhis edilen Ömer İsmail Mustafa'nın evli ve bir kız çocuğu babası olduğu ve Paris'in güneyindeki semtlerden Courcouronnes'te yaşadığı ortaya çıkmıştı. 29 yaşındaki Mustafa, cuma akşamı Paris'teki Bataclan konser salonunda intihar saldırısı düzenleyen saldırganlar arasında yer alıyordu. Saldırıda 89 kişi hayatını kaybetti. Pek çok adi suçtan ötürü defalarca yargılanan Mustafa, 2010 yılından itibaren radikalleşme eğilimleri nedeniyle istihbarat birimlerinin takibinde bulunuyordu. Mustafa'nın geçen yıl Suriye'ye gitmiş olabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Paris'te üç ayrı grup tarafından neredeyse eş zamanlı olarak düzenlenen ve şimdiye kadar 132 kişinin öldüğü silahlı ve bombalı saldırıları IŞİD terör örgütü üstlenmişti.