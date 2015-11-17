Paris saldırıları nedeniyle Belçika-İspanya maçı iptal edildi

Belçika'nın bu akşam Brüksel'de İspanya'ya karşı oynayacağı dostluk maçı Paris saldırılarının ardından doğan güvenlik kaygıları nedeniyle iptal edildi.

Geçen Cuma günkü saldırılarda 129 kişi öldürülmüş ve Fransa'nın Stade de France'da Almanya'ya karşı oynadığı maç hedef alınmıştı.

Fransız savcılar bir Belçika vatandaşını saldırıların planlayıcısı olarak belirledi ve Belçika makamları terör tehdidi seviyesini yükseltti.

Belçika Futbol Federasyonu, başkentteki Kral Baudouin Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmayı, İspanyol mevkidaşlarıyla yaptıkları değerlendirmeden sonra iptal ettiklerini duyurdu.

Federasyonun açıklamasında "Olağanüstü koşullar göz önüne alındığında oyuncularımız ve taraftarlarımızın güvenliği konusunda risk alamazdık." denildi.

Açıklamada maça kısa bir süre kala alınan karardan büyük üzüntü duyulduğu ve çok sayıda taraftarın yaşadığı hayal kırıklığının anlaşıldığı da vurgulandı.

Polis Brüksel doğumlu Salih Abdelslam'ı başlıca şüphelilerden biri olarak tespit etti. Fransa Futbol Federasyonu ise bu akşam Wembley'de İngiltere'yle oynanacak dostluk maçını planlandığı gibi yapmaya karar verdi.