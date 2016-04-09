Fransa: YPG'nin Paris'te açacağı temsilciliği tanımaya gerek yok

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama, YPG'nin Paris'te temsilciliğinin açılacağına ilişkin “Kürtlerin herhangi bir temsilciliğini tanımaya gerek yok. Bizim muhatabımız Suriye Ulusal Koalisyonu'dur” dendi. PYD lideri Salih Müslim de geçen hafta yaptığı açıklamada Fransa'da bir büro açmayı hedeflediklerini söylemişti.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Romain Nadal yaptığı yazılı açıklamada, örgütün Washington ve Paris'te de temsilcilik açacağı yönündeki haberlerle ilgili, "Fransa'daki Kürtlerin herhangi bir temsilciliğini tanımaya gerek yok. Bizim muhatabımız Suriye Ulusal Koalisyonu'dur" ifadelerini kullandı.

Şubat ayında Moskova'da temsilcilik açan YPG, geçen hafta da Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da temsilcilik açmıştı.