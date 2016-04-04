ABD’li Koalisyon Sözcüsü: Rakka’yı Esad alacağına, YPG ve müttefikleri alsın

IŞİD'e karşı Koalisyon'un sözcüsü ABD'li Albay Steve Warren, Rakka’yı Suriye yönetiminin ele geçirmesindense YPG’nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin ele geçirmesini tercih edeceklerini söyledi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Suriye yönetiminin, IŞİD’den Palmira’yı geri alması ve Rakka’ya ilerleme planlarını değerlendiren Warren; “Suriye Demokratik Güçleri, Rakka ve Deyrizor’u ele geçirecek en iyi güç. Desteklediğimiz ve desteklemeyi sürdüreceğimiz ılımlı Suriyeli muhalif güçlerin Rakka ve Deyrizor’a girecek en uygun güç olduğuna inanıyoruz; çünkü bizim de katıldığımız hedefleri var. Bunlar, Suriye’nin refahı ve barışı” dedi.

Warren, sözlerinin devamında; “Beşar Esad’ın, zalim ve acımasız diktatörlüğü dışında bir çıkara sahip olduğunu gösteren bir kanıta sahip değiliz” diye konuştu.