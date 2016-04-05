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"ABD heyeti, YPG öncülüğündeki güçlerin Fırat'ın batısına geçmesini görüşmek için Türkiye'de"

Suriye Demokratik Güçleri, Menbiç operasyonu için hazırlıklarını tamamladı

05 Nisan 2016 12:54

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Menbiç operasyonu için hazırlıklarını tamamlarken, ABD heyeti Ankara’ya geldi. Görüşmeler, PYD/YPG konusunda ayrışan Türkiye ve ABD ilişkilerinin geleceği için kritik önem taşıyor. Ya Türkiye ya da ABD YPG’ye yönelik tutumundan geri adım atacak. Türkiye’nin, Fırat’ın batısına geçilmesini kırmızı çizgi kabul eden yaklaşımının ardından SDG, Arap aşiretlerinin yer aldığı grupla Menbiç’e operasyona başlayacağını duyurmuştu. Türkiye’nin güvenli bölge ilan edilmesini istediği Azez-Cerablus hattı içinde kalan Menbiç’in IŞİD’in elinden kurtarılması için düzenlenecek operasyonun detaylarının Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda askeri heyetler arasında belirlenmesi bekleniyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; ABD medyası, Erdoğan’ın Washington ziyaretinin ardından ‘prensipte Menbiç operasyonunda uzlaşma sağlandığını’ yazmıştı. Erdoğan Washington’a ayak basmadan hemen önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “PYD için ABD’ye küsmeyiz” demişti.

 

YPG’nin rolü

 

ABD, IŞİDin Türkiye sınırından temizlenmesinde ısrarını sürdürken bu operasyonda YPG’nin rolü bölgenin geleceğinde de belirleyici olacak. Öte yandan Ankara, uzun süredir desteklediği Özgür Suriye Ordusu’na bağlı birçok grubun bu operasyonda etkin rol almasını istiyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, kritik görüşmelerin ardından ABD’nin Menbiç’e düzenlenecek operasyonda Türkiye’nin hassasiyetlerini dikkate alan bir plan üzerinde çalışacağını söylemişti. Ankara’nın, sıcak bakmadığı SDG ile ortak bir operasyonda bazı şartlar öne öne sürdüğü basında yer almıştı. Türkiye için olası bir operasyonun ardından Menbiç’e kimlerin yerleştirileceği konusunda da görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

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