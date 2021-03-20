Fransa ve Polonya, üçüncü dalga tehditine karşı kısmi kapanmaya gitti

T24 Dış Haberler

Fransa ve Polonya'da geçen haftalarda Koronavirüs vakalarının artış gösterilmesinin ardından iki ülkede de önlemler sıkılaştırıldı.

Fransa'da alınan yeni karantina önlemleri 21 bölgenin 16'sında cuma gecesi itibariyle yürürlüğe girdi. Kısıtlamaların geçmişte olduğu kadar sert olmamasına karar verildi; insanlar evlerinin dışında egzersiz yapabilecek, birinci dereceden gerekli olarak nitelendirilmeyen tüm işletmeler kapatılırken okullar açık olacak.

Polonya'da ise birinci dereceden gerekli olduğu belirlenmeyen tüm işletmeler, oteller, kültür ve spor merkezleri kapalı olacak.

İki ülke de vakaların artmasıyla üçüncü bir dalgayı önlemek için kısmi kapanma kararı aldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de ülkesinin gerekirse kapanmaya gitmeye hazır olmasını söyledi.