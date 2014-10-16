Fransa, tampon bölge önerisine destek verdi

Fransa Başbakanı Manuel Valls, ülkesinin Türkiye’nin Suriye sınırında tampon bölge kurulmasını önerisini desteklediklerini söyledi.



Meclis genel kurulunda bu akşam sözlü soru önergesini yanıtlayan Valls, ‘’Fransa, Türkiye’nin önerdiği gibi tampon bölge veya güvenli bölge kurulmasını destekliyor’’ ifadesini kullandı.



Valls, şunları söyledi: "Türkiye’ye, bütün gücümüzle bölgede stratejik olarak kilit öneme sahip bu kentin kontrolünün karşı tarafın eline geçmesini önlemek için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini ve gerekli tedbirleri alması çağrısında bulunuyoruz çünkü bunu, terör ve barbarlıkla mücadele için yapmamız gerekir çünkü bunu, Kürt dostlarımıza yönelik sorumluluğumuz ve bölgenin istikrarı için yapmamız gerekir" dedi.

Fransa Başbakanı Valls, bu yanıtı meclisteki sosyalist grup başkanı Bruno Le Roux’nun sözlü soru önergesi karşısında bu akşam saatlerinde verdi. Meclisteki Sosyalist Grup Başkanı, konuşmasında Türkiye’nin Kürt grupların Suriye’ye geçişine izin vermesini istedi.