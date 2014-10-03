Salih Müslim: Türkiye tampon bölge kurmak istiyorsa bize danışmalı

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlen diplomatik toplantılarda Kobanê’ye yönelik Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) düzenlediği saldırılara direnerek zafer kazanılacağını söyledi. Müslim, Meclis'ten geçen tezkereye ilişkin olarak, "Burada bir tampon bölge kurulmasından bahsediliyor. Biz Rojava’da bir yönetimin olduğunu söylüyoruz. Bize danışılmadan yapılacak herhangi bir eylemi reddediyor ve kabul etmiyoruz” dedi.

FEY-KÜRT derneğinin organize ettiği ve bini aşkın kişinin katıldığı toplantılarda konuşan Müslim, Ortadoğu’daki gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantıda konuşan Salih Müslim, Rojava’da kurulan demokratik özerklik modelinin IŞİD saldırısı altında olduğunu belirterek, bölgedeki devletlerin güçlerini yaraladığını söyledi.

YPG’nin 18 ay boyunca devam ettirdiği IŞİD mücadelesinin yeni bir durum olmadığını belirten Müslim, Kobanê’deki direnci kırmanın kolay olmadığını ve Kobanê’de zafere ulaşacaklarını söyledi.

Müslim “Kobanê bizim onurumuzdur ve savunmaya devam edeceğiz” dedi.

IŞİD’in tank ve ağır zırhlı araçlara sahip olduğunu hatırlatan Müslim, YPG’nin de anti-tank gibi ağır silahlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

“Farklı inançları içeren, kadın haklarını ve farklı anadilleri tanıyan bir sistem kurduklarını” vurgulayan Müslim, Rojava Kürtleri tarafından kurulan demokratik sisteme karşı, bazı devletlerin IŞİD çetelerini desteklediğini sözlerine ekledi.

Bölge petrolünün halkların elinde olmadığını vurgulayan Müslim, bölgedeki şirketlere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu durum söz konusu devletler için uygun değil ve demokratik bir sistemde savaş ilan edemedikleri için paralı katiller aradılar ve IŞİD bu iş için uygundu.”

Müslim, Türkiye’nin Meclis’te onayladığı Irak ve Suriye’ye yönelik sınırötesi operasyon yetkisi veren tezkereye ilişkin olarak, “Toplumlara karşı yapılan olumsuzluklara karşı bir tepki olacaktır. Burada bir tampon bölge kurulmasından bahsediliyor. Biz Rojava’da bir yönetimin olduğunu söylüyoruz. Bize danışılmadan yapılacak herhangi bir eylemi reddediyor ve kabul etmiyoruz” dedi.