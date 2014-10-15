T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Şam'dan tampon bölge uyarısı

Kobani'de IŞİD milislerine karşı düzenlenen hava saldırılarının etkisini gösterdiği açıklandı. Şam ise tampon bölge talebine karşı uyarıda bulundu.

15 Ekim 2014 22:05


Kürt birlikleri, Kobani'de IŞİD militanlarına karşı ABD kuvvetlerinin Suudi Arabistan'ın desteği ile düzenlediği hava saldırılarında başarı sağlandığını ve militanların geri püskürtüldüğünü duyurdu.

IŞİD militanlarına karşı şimdiye kadar düzenlenen en yoğun hava operasyonunun gerçekleştirildiğini bildiren Kürt aktivistler, insani durumun ise kötüleştiğine dikkat çekti.

Kobani'deki Kürtlerin dış ilişkilerinden sorumlu sözcüsü İdris Nassan, temiz içme suyu ve gıda gibi temel ihtiyaçların giderek azaldığını belirterek yaralı savaşçılar için de ellerinde yeterli tıbbi olanak bulunmadığını söyledi. Kürtler ayrıca savaşçı desteği gelmesi için Türkiye üzerinden bir koridor açılmasını istiyor. Ancak Ankara bu talebe olumlu yanıt vermiyor.

Şam'dan uyarı

Şam yönetiminden de Türkiye'nin uluslararası toplumdan taleplerine ilişkin bir açıklama geldi. Sınır bölgesinde uçuşa yasaklı bir bölge oluşturulması durumunda karşı önlemler alma tehdidinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanlığı, Şam'ın Suriye topraklarında böyle bir girişimi reddedeceğini kaydetti.

Bakanlık yetkilileri, Suriye'nin egemenliğini korumak için ortakları ile alınması gereken önlemler konusunda görüşeceğinin de altını çizdi. .

Pazarlıklar sürüyor

Türkiye ve ABD arasında görüşmeler ise devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Paris ziyareti sırasında salı akşamı yaptığı açıklamada, Türkiye'nin IŞİD'le mücadelede önemli rol oynadığını söylemişti. Türkiye'nin koalisyon içinde değerli bir ortak olduğunu belirten Kerry, Türkiye'nin kendi zaman planına göre rolünü tanımlayacağına inandığını ifade etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Kobani IŞİDABDSuudi ArabistanKürtKürtlerinNassanTürkiyeAnkaraSuriye Dışişleri BakanlığıSuriyeDışişleri Bakanı John Kerry ParisTürkiye IŞİDKerry TürkiyeWelle Türkçe dpa/DW/HS/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24