Şam'dan tampon bölge uyarısı



Kürt birlikleri, Kobani'de IŞİD militanlarına karşı ABD kuvvetlerinin Suudi Arabistan'ın desteği ile düzenlediği hava saldırılarında başarı sağlandığını ve militanların geri püskürtüldüğünü duyurdu.

IŞİD militanlarına karşı şimdiye kadar düzenlenen en yoğun hava operasyonunun gerçekleştirildiğini bildiren Kürt aktivistler, insani durumun ise kötüleştiğine dikkat çekti.

Kobani'deki Kürtlerin dış ilişkilerinden sorumlu sözcüsü İdris Nassan, temiz içme suyu ve gıda gibi temel ihtiyaçların giderek azaldığını belirterek yaralı savaşçılar için de ellerinde yeterli tıbbi olanak bulunmadığını söyledi. Kürtler ayrıca savaşçı desteği gelmesi için Türkiye üzerinden bir koridor açılmasını istiyor. Ancak Ankara bu talebe olumlu yanıt vermiyor.

Şam'dan uyarı

Şam yönetiminden de Türkiye'nin uluslararası toplumdan taleplerine ilişkin bir açıklama geldi. Sınır bölgesinde uçuşa yasaklı bir bölge oluşturulması durumunda karşı önlemler alma tehdidinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanlığı, Şam'ın Suriye topraklarında böyle bir girişimi reddedeceğini kaydetti.

Bakanlık yetkilileri, Suriye'nin egemenliğini korumak için ortakları ile alınması gereken önlemler konusunda görüşeceğinin de altını çizdi. .

Pazarlıklar sürüyor

Türkiye ve ABD arasında görüşmeler ise devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Paris ziyareti sırasında salı akşamı yaptığı açıklamada, Türkiye'nin IŞİD'le mücadelede önemli rol oynadığını söylemişti. Türkiye'nin koalisyon içinde değerli bir ortak olduğunu belirten Kerry, Türkiye'nin kendi zaman planına göre rolünü tanımlayacağına inandığını ifade etmişti.