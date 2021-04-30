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Koronavirüs

Fransa Sağlık Bakanı: Hindistan varyantının tehlikesi gözardı edilmemeli

30 Nisan 2021 14:46

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, eldeki Koronavirüs aşılarının Hindistan varyantına karşı etkili olup olmadığını hâla bilmediklerini söyledi. Veran, Hindistan varyantının tehlikesinin gözardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Fransa'da Türkiye'de de görülen Koronavirüs'ün Hindistan kaynaklı varyantı B.1.617'den üç vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, varyantın tehlikesinin gözardı edilmemesi gerektiğini, aşıların etkili olup olmayacağının bilinmediğini söyledi.

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 5 Hindistan varyantı görüldüğünü söylemişti.  

 

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