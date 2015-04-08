Fransa, Ruanda soykırımı arşivlerini açtı. Dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterand'a verilen tavsiyeleri de içeren belgeler, araştırmacılar ve soykırımın kurbanları tarafından görülebilecek.

1994'teki katliamda 100 gün içinde çoğunluğu azınlıktaki Tutsiler ve ılımlı Hutulardan oluşan 800 binden fazla kişi öldü.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, soykırım sırasında hatalar yaptığını kabul eden Fransa, Ruanda'nın soykırımcılarla işbirliği yaptığı iddialarını reddediyor.

Fransa geçen yıl, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin soykırımda Paris'in doğrudan rolü olduğu iddiasını yinelemesi üzerine 20. yıl anma törenlerine katılmaktan vazgeçmişti.

Eski bir Belçika sömürgesi olan Ruanda'daki katliamlar, bir Hutu olan Cumhurbaşkanı Juvenal Habyarimana'ın uçağının düşürülmesinden sonra başlamıştı.

Soykırım, Kagame'nin liderliğindeki Tutsi direniş hareketi Ruanda Yurtsever Cephesi'nin aynı yıl orduyu yenilgiye uğratmasıyla sona erdi.

Kagame'nin hâlâ iktidarda olan partisi o dönem Juvenal Habyarimana'nın müttefiki olan Fransa'nın soykırıma destek verdiğini söylüyor.