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Dünya

Ruanda Soykırımı baş zanlısı yakalandı

Ruanda soykırımının baş zanlılarından Idelphonse Nizayimana Uganda'da tutuklandı.

06 Ekim 2009 03:00

Ruanda soykırımının baş zanlılarından Idelphonse Nizayimana Uganda'da tutuklandı.

1994 yılında 100 gün süren olaylarda, Tutsi azınlığından ve ılımlı Hutulardan 800 bin kişi Hutu milisler tarafından öldürülmüştü.

Eski istahbarat servisi başkanı Nizeyimana söz konusu milis güçlerinin oluşturulmasından sorumlu tutuluyor.

Ruanda'da cumhuriyet ilanından kısa bir süre önce 1959'da ölen Kral 3'üncü Mutara'nın eşi Kraliçe Rosalie Gicanda'yı da bu güçlerin öldürdüğü tahmin ediliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 1999'da hazırladığı rapora göre, milisler evinden aldıkları 80 yaşındaki kraliçeyi bir müzenin bahçesinde vurarak öldürdü.

Kenya'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat etmekte olan Nizeyimana'nın, Uganda'nın başkenti Kampala'da sahte pasaportla yakalandığı bildiriliyor.

Ugandalı yetkililer, dün yakalanan Nizeyimana'nın Tanzanya'daki Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini açıkladı.

Nizeyimana'nın soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlardan yargılanması bekleniyor.

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