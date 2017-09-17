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Dünya

Fransa polisinden Avrupa'da terör eylemleri uyarısı

"Fransa'da terör eylemlerinin gerçekleşme olasılığı hala çok yüksek"

17 Eylül 2017 16:08

Fransa ulusal polis teşkilatı, Avrupa genelinde demiryollarına yönelik terör eylemleri tehdidi konusunda uyarı yaptı. Polis aşırıcılık yanlılarının bir dizi orman yangını ve gıda zehirleme eylemleri planladığını aktardı.

Sputnik'in Le Parisien gazetesinden aktardığı haberine göre; polis teşkilatı genel müdürlüğünün hazırladığı 7 sayfalık gizli bir rapora dayandırdığı haberinde, "Tren seferlerinin yapıldığı alanlara sızma veya bu alanlarda sabotaj girişiminde bulunma konusunda ortaya çıkan tüm bilgilere özellikle dikkat edilmeli" ifadelerine dikkat çekildi.

Raporda ayrıca Fransa'da terör eylemlerinin gerçekleşme olasılığının 'hala çok yüksek olduğu' ve bu nedenle Fransız güvenlik güçlerinin yeni esasları dikkate alarak terörle mücadele planını gözden geçirmeye hazırlandığı belirtildi.

Rapora göre yeni saldırılar gerçekleştirilme tehdidinin bulunması nedeniyle demiryolu alanlarında, okul ve üniversitelerde ve turistik tesislerde güvenlik önlemlerinin arttırılmasına karar verildi.

Polis teşkilatı genel müdürlüğü ayrıca otomobillere de saldırı olasılığı bulunduğunu hatırlatarak ‘her türlü şüpheli davranışlar ve çalınan tüm araçlar konusunda beklemeksizin bilgi verilmesi' çağrısında bulundu.

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