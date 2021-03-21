Fransa’nın en büyük stadyumu Covid-19 aşı merkezine dönüştürülecek

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının üçüncü dalgasıyla mücadele eden Fransa’da, ülkenin en büyük stadyumu aşı merkezine dönüştürülecek.

Covid-19'un İngiltere kaynaklı hızlı yayılan türünün vakaların 4’te 3’ünü oluşturduğu Fransa’da Seine-Saint-Denis bölgesindeki Fransa Stadı, nisanda Covid-19 aşı merkezi olarak hizmet verecek. Bölge yönetimince yayımlanan basın açıklamasında, stadyumda her hafta binlerce kişinin aşılanacağı belirtildi.

Açıklamada, resmi verilere göre bölgede 75 yaş üstü nüfusun yarısından fazlasının aşılandığı ifade edildi.

Fransa'da yeniden kapanma

Fransa Başbakanı Jean Castex, geçen hafta ülkede Koronavirüs vakalarının artışıyla birlikte başkent Paris başta olmak üzere diğer bir dizi bölgedeki karantina uygulanacağını duyurdu. Castex, yaptığı açıklamada, ülkenin Hauts de France, başkent Paris'in bağlı olduğu Île de France, Seine Maritime ve Alpes Maritimes bölgelerinde yarın gece yarısından sonra başlamak üzere 1 aylık karantina uygulanacağını söyledi.