Fransa'nın aşılama stratejisinden sorumlu profesör: Salgının yeni dalgasında 10 gün içinde pik noktasını görürüz

Fransa’nın Covid-19 aşı stratejisinden sorumlu Profesör Alain Fischer, günlük vakaların 200 bini aştığı ülkede son dalganın 10 gün içinde pik noktasına ulaşabileceğini söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, LCI TV’ye konuşan Prof. Alain Fischer “Sanırım bu yeni dalganın pik noktasına doğru gidiyoruz. Eğer çözebilirsek bu 10 gün içinde gerçekleşir” dedi.

Fransa’da dün 261 bin 481 yeni Covid vakası kaydedildi, bir önceki gün vaka sayısı 332 bindi. Yeni vakaların haftalık ortalaması pandeminin başından bu yana ilk kez 200 bin oldu.

Covid-19 salgınında "pik noktası", vakaların en yüksek noktaya, daha sonra düşme eğilimine girdiği nokta olarak kullanılıyor.