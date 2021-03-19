Fransa, Naziler tarafından yağmalanan Klimt resmini iade edecek

Fransa Ulusal Koleksiyonu'nda bulunan tek Klimt tablosu olan "Ağaçların Altındaki Güller", Holokost kurbanı aileye iade edilecek.

15 Mart tarihinde düzenlenen basın toplantısında Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile yapmış olduğu mutabakat sonucunda bu karara vardıklarını belirtirken; "Ulusal Koleksiyonda bulunan tek Klimt tablosunun iade sürecini başlatacağız." sözlerini de ekledi.

Kültür Servisi'nden Oya Tronscorff'un haberine göre; Klimt tablosunun orijinal sahibi ise kısa zaman önce Avusturya’da açılan arşivlerin üzerine yapılan çalışmalar sayesinde bulundu. 2018 yılında Paris Avusturya Büyükelçisi bu çalışmaların sonuçlarını müzeye iletmişti. 2019 senesinde ise aile bu bilgileri göz önünde bulundurarak eserin iadesini talep etmişti.



Holokost kurbanı ailenin eserlerinin de dahil olduğunu "çalıntı eserler" üzerine çalışan Avusturyalı araştırmacı Ruth Pleyer, alınan kararları "olağanüstü ve eşsiz bir jest" olarak tanımlayıp, teşekkür etti.

"Ağaçların Altındaki Güller" isimli eserin, Avusturyalı ressam Gustav Klimt tarafından 1905 yılında resmedildiği tahmin ediliyor. Orsay Müzesi'nde sergilenen resmin yanında yer alan açıklamada, eserin daha önce 1908’de Viyana’da, 1909’da Münih’te ve 1910’da Venedik Bienali’nde gösterildiği bilgisi yer alıyor.

Tablo Nazi döneminde zorla alındı

Tablo 1938 yılında Naziler iktidara geldiğinde Yahudi olan Nora Stiasny’e aitti. O dönem uygulanan “mülkün aryanlaştırılması” sebebi ile eser değerinin altına zorla satın alınmıştı.



Daha sonrasında eser 1980 yılında Orsay Müzesi için İsviçre'de bulunan Nathan Galerisi'nden satın alındı. Eseri Nathan Müzesi'ne tedarik eden kişinin 1938 yılında eseri değerinin altında bir fiyata satın alan Avusturyalı Nazi sempatizanı olduğu ortaya çıktı.