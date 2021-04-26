Fransa, Koronavirüs'ün sağlık sistemini çökme noktasına getirdiği Hindistan'a oksijen desteğinde bulunacak

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan'a oksijen ekipmanı göndereceklerini duyurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Hindistan'da günlük Koronavirüs vakaları dünyanın en yüksek seviyesine gelirken ve bazı hastanelerde oksijen sıkıntıları yaşanırken Avrupa Komisyonu, AB Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye soktu. Komisyon'dan yapılan açıklamada Delhi'den alınan bir talep üzerine Hindistan'a oksijen ve ilaç desteği yapılacağı duyuruldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Hindistan'a oksijen desteği göndereceklerini açıkladı.

Hindistan, Koronavirüs vaka sayısında dört gündür salgında görülen en yüksek rakamları açıklıyor. Ülkede son 24 saatte 349 bin 691 kişide virüs tespit edildi. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 2 bin 767 kişi hayatını kaybetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümetinin acilen Hindistan'a acil yardıma hazırlandığını açıkladı. ABD, Suudi Arabistan ve Singapur da Hindistan'a yardım edeceklerini açıkladı.

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