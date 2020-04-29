Fransa, Koronavirüs kısıtlamaları kalkarken kırmızı ve yeşil bölgelere ayrılacak

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Fransa Başbakanı Edouard Phillipe, ülkenin 11 Mayıs'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerini hafifletme planlarını duyurdu. Phillipe, ülkede kısıtlamalar hafiflerken "kırmızı ve yeşil bölgeler" oluşturulacağını, hareketliliğin buna göre belirlenebileceğini söyledi..

Başbakan'ın duyurduğu plana göre, Koronavirüs önlemleri hafiflerken Fransa'da bölgelerin renkleri üç kritere göre belirlenecek; 7 günlük yeni vaka sayısı, bölgesel yoğun bakım kapasitesi, yerel test ve vaka takip yeterliliği.

Kırmızı bölgede kalan yerlerde Koronavirüs kısıtlamaları daha sıkı bir şekilde uygulanacak. Phillipe, Fransa Sağlık Bakanı'nın 11 Mayıs'tan itibaren her akşam bölgelerdeki durumu paylaşacağını söyledi.

Fransa'da şu ana kadar 169 bin Koronavirüs vakası, 24 bin ölüm kaydedildi. Ülkede Koronavirüs önlemleri 11 Mayıs'ta hafifletilecek.