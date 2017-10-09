Fransa: Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlığını tanımayacağız

Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumunun ardından Katalan lider Carles Puigdemont tek taraflı bağımsızlık ilanına hazırlanırken, Fransa'dan açıklama geldi. Taraflara diyalog çağrısı yapan Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Nathalie Loiseau, tek taraflı bağımsızlık ilanını tanımayacaklarını söyledi.

CNews televizyonuna konuşan Loiseau, "Eğer bir bağımsızlık ilanı olursa, bu tek taraflı olur ve tanınmaz. Katalonya, bir hafta önce bağımsızlık hareketinin organize ettiği oylama ile tanımlanamaz" dedi.

Taraflara diyalog çağrısı yapan Fransız bakan, "Bu kriz İspanya siyasetinin tüm düzeylerinde yapılacak diyalog yoluyla çözülmeli" ifadelerini kullandı.

"Katalonya AB dışında kalır"

​Bakan Loiseau ayrıca 'bağımsız Katalonya'nın' kendini bir anda Avrupa Birliği (AB) dışında bulabileceği yönünde Avrupa Komisyonu'ndan daha önce yapılan uyarıyı yineledi. Loiseau "Eğer bağımsızlık tanınırsa, ki bu şu anda tartışılmıyor, bunun en hızlı sonucu Katalonya'nın otomatik olarak AB dışında kalması olur" dedi.

Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont'un salı günü yerel parlamentoda açıklama yapması bekleniyor. Katalan hükümetine göre referandumda oy kullanan 2.3 milyon Katalan'dan yüzde 90'ı bağımsızlıktan yana oy kullandı.