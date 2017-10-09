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Dünya

Katalonya Başkanı Puigdemont: 10 Ekim Salı günü bağımsızlığı ilan ediyoruz

"Hoşlarına gitsin ya da gitmesin, Katalonya'da olanlar gerçek"

09 Ekim 2017 03:34

İspanya'nın doğusundaki Katalonya'nın Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, tek taraflı bağımsızlık ilanından geri adım atmayacaklarını belirterek 10 Ekim'de bağımsızlığı ilan edeceklerini açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Puigdemont, Katalonya televizyonu TV3'e verdiği röportajda, "Biz tek taraflı bağımsızlık ilanı olarak adlandırmıyoruz. Biz bağımsızlık ilanı diyoruz. Bu, yasamızda var ve yasanın dediğini uygulayacağız" dedi.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen referandum yasasına atıfta bulunan Puigdemont, yasada yer alan "Referandumun sonucunda evet çıkarsa resmi sonuçlar açıklandıktan 48 saat sonra bağımsızlık ilan edilir" maddesinin uygulanacağını savundu.

'Hoşlarına gitsin ya da gitmesin, Katalonya'da olanlar gerçek'

İspanya hükümeti ile uzun zamandır hiçbir diyaloglarının olmadığını belirten Puigdemont, "Çünkü onlar bu konuyu (bağımsızlık) konuşmak istemiyorlar. Hoşlarına gitsin veya gitmesin Katalonya'da olanlar gerçek. Milyonlarca kişi referandumda oy kullandı. Bu insanlar, geleceklerine karar vermek istiyorlar. Niye insanlar seferber oldu? İspanyol hükümeti başka ne konuşacağımızı sanıyor? Hepimiz samimi olmalıyız. Katalonya'yı konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bu arada Puigdemont, 10 Ekim Salı günü yerel parlamentolarında yapılacak genel kurul toplantısında bağımsızlık ilanıyla ilgili bir oylama olup olmayacağına ilişkin ayrıntı vermedi.

Bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) ise salı günü bağımsızlığın ilan edileceğini ileri sürdü. ANC Başkanı Jordi Sanchez, yaptığı açıklamada, "1 Ekim'de oy kullandık ve referandumu kazandık. Sonuç çok net oldu. Tek bir halkız. 10 Ekim Salı günü bağımsızlığı ilan edeceğiz" dedi.

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