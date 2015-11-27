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Dünya

Fransa, İnsan Hakları Bildirgesi'nin bazı maddelerini askıya aldı

Fransa'nın kararı, Paris katliamından sonra ilan edilen olağanüstü halin bitmesiyle birlikte sona erecek

27 Kasım 2015 22:49

Fransa hükümeti, Paris katliamı sonrasında uygulamaya konan üç aylık olağanüstü hal boyunca İnsan Hakları Bildirgesi’nin kişilik özgürlükleri konusundaki bazı maddelerini askıya alacağını Avrupa Konseyi’ne bildirdi. 

DHA'dan Engin Akgürbüz'ün haberine göre Fransa, 10 Aralık 1948'de, BM Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan oturumunda kabul edilen İnsan Hakları Bildirgesi’nin bazı maddelerinin askıya alındığını belirtti. 

Bildirgenin 15. maddesi de savaş ve toplumu tehdit eden büyük tehlikeler durumunda insan hakları bildirgesinin bazı maddelerinin askıya alınabilmesine müsaade ediyor. 15. maddenin varlığına rağmen İnsan Hakları Bildirgesinin bazı maddeleri askıya alınamıyor bu maddeler yaşam hakkı ve işkence yasağı maddeleri.

Olağanüstü Hal durumlarında uygulanan yasaklara karşı gelenler ve bu yüzden ceza alanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine baş vuramıyorlar. İnsan Hakları Bildirgesi’nin bazı maddelerin askıya alınmasına rağmen, devlet 15. maddeyi aşırıya kaçmadan kullanabiliyor. Bildirgenin bazı maddelerinin askıya alınma süresi Olağanüstü Hal süresiyle eşit.

İnsan Hakları Bildirgesi’nin bazı maddelerini askıya alma işlemi bugüne kadar en fazla İngiltere tarafından Kuzey İrlanda ile ilgili olarak kullanıldı.

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