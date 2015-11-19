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Dünya
Deutsche Welle

Olağanüstü hal 3 ay uzatılabilir

Paris’teki terör saldırılarının ardından Fransa güvenlik yasalarını sertleştirmeye hazırlanıyor. Olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması da gündemde.

19 Kasım 2015 10:42


Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı olan Millet Meclisi'de bugün güvenlik yasalarının sertleştirilmesi görüşülecek. Paris saldırıları sonrasında yürürlüğe konan olağanüstü halin 26 Kasım‘dan itibaren üç ay daha uzatılması da ele alınacak konular arasında. Olağanüstü hal boyunca “kamu düzenine ağır tehdit oluşturan” grupların dağıtılması mümkün olacak.

13 Kasım tarihinde Paris'in 6 farklı noktasında eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılarda 129 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarla bağlantılı olarak çarşamba günü Saint-Denis mahallesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Paris Savcısı François Molins tarafından yapılan açıklamaya göre çıkan çatışmada iki terör şüphelisi hayatını kaybetmişti. Paris saldırılarının beyni olduğu öne sürülen Abdülhamid Abaaoud'un gözaltına alınanlar arasında olmadığı açıklanırken şahsın ölenler arasında olup olmadığı ise bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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