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Dünya
Deutsche Welle

Fransa Senatosu olağanüstü hali onayladı

Fransa'da parlamentonun üst kanadı Senato olağanüstü halin 3 ay uzatılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

20 Kasım 2015 23:05


Paris saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin 14 Kasım'dan itibaren 3 ay uzatılmasını öngören yasa tasarısı dün parlamentonun alt kanadı Fransa Ulusal Meclisi tarafından kabul edilmiş ve onaylanmak üzere Senato'ya gönderilmişti. Senato'da bugün yapılan oylamada, oy birliği ile tasarının kabul edildiği bildirildi.

Olağanüstü hal yasası 1955 yılındaki muadiline kıyasla bir takım farklılıklar içeriyor. Yeni yasa ile internet sitelerine erişimin engellenmesi, radikal cami derneklerinin kapatılması ve hareket özgürlüğünün engellenebilmesi olanaklı hale getiriliyor. Yasa ile istihbarat birimlerinin yetkileri de genişletiliyor.

Ölü sayısı yükseldi

Bu arada, Fransa Başbakanı Manuel Valls Paris'te 13 Kasım Cuma gecesi IŞİD militanları tarafından düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 130'a yükseldiğini açıkladı. Saldırılarda 350 kişi de yaralanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FransaSenatoKasımFransa Ulusal MeclisiFransa Başbakanı Manuel Valls ParisKasım CumaIŞİDDeutsche Welle Türkçe dpa/DW BÖ/TY

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