Fransa İçişleri Bakanı'ndan karantinaya uymayanlara: Kendilerini kahraman sanıyorlar ama embesiller

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan karantina önlemlerine uymayanlara tepki gösterdi. Evlerinden çıkmaya devam edenlerin kendilerini "modern çağ kahramanı" sandığını söyleyen Castaner, "Ama embesiller" dedi.

Castaner, karantina kurallarına uymayanlarla ilgili olarak "Karantinayı çiğneyenler kendini kahraman sanıyor ama embesiller ve kendilerine de tehdit oluşturuyorlar" ifadelerini kullandı.

Fransa'da Koronavirüs vakaları hızla artarak 10 bine yaklaştı. Ülkede tedbir olarak evden çıkmama uyarısı yapıldı.