Fransa grup lideri oldu, İsviçre'yi Shaqiri uçurdu

2014 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda düğüm çözüldü. Fransa ikinci maçlar sonunda ikinci tura çıkmayı başarırken, İsviçre ve Ekvador arasındaki grup ikinciliği mücadelesinde gülen taraf Shaqiri'nin 3 gol attığı maçta İsviçre oldu.

Fransa ve Ekvador, 90 dakika boyuncu 0-0'lık eşitliği bozamadı. İsviçre ise Honduras'ı 3-0 mağlup etti ve ikinci tur vizesi aldı.

Ekvador 0-0 Fransa

Ekvador: Dominguez, pqaredes, Erazo, Guagua, Ayovi, Antonio Valencia, Minda, Noboa, Monhtero, Caicedo, Ener Valencia

Fransa: Lloris, Digne, Sakho, Koscilenly, Sagna, Matuidi, Schneiderlin, Pogba, Griezmann, Sissoko, Benzema

16. dakikada Moussa Sissoko’nun sol ayağıyla gelişine vuruşunda, kaleci Alexander Dominguez topa direk dibinde sahip oldu.

41. dakikada Michael Arroyo’nun sol kanattan ortasında arka direkte Enner Valencia kafayı vurdu ancak Hugo Lloris topu çelmeyi başardı.

44. dakikada Griezmann’ın verdiği pasta topla buluşan Benzema'nın vuruşu kaleci Alexander Dominguez’in ellerinde kaldı.

50. dakikada Ekvador'da Antonio Valencia gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

82. dakikada Ekvador atağında Ibarra'nın şutunu Lloris kurtardı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Honduras 0-3 İsviçre

Honduras: Valladares, Figueroa, Bernardez, J Garcia, W Palacios, Bengtson, Costly, B Garcia, Espinoza, Claros, Beckeles

İsviçre: Benaglio, Lichtsteiner, Gökhan İnler, Xhaka, Behrami, Rodriguez, Mehmedi, Drmic, Djourou, Schaer, Shaqiri

Maça hızlı başlayan İsviçre 10. dakikada Shaqiri'nin ceza sahası dışından attığı harika golle 1-0 öne geçti.

30. dakikada Drmic'in pasıyla buluşan Shaqiri, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak, İsviçre'nin soyunma odasına 2-0 gitmesini sağladı.

İkinci yarıda da İsviçre oyunda üstünlüğünü sürdürürken, 71. dakikada Shaqiri, hat-trick yaparak, takımını 3-0 öne geçirdi

İsviçre, Honduras'ı 3-0 mağlup etti.