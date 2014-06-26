Dünya Kupası'nda 26 Haziran programı

2014 Dünya Kupası'nda grup maçları bugün yapılacak 4 karşılaşma ile tamamlanacak.



G Grubu'nda, Almanya-ABD ve Portekiz-Gana ile H Grubu'nda Cezayir-Rusya, Belçika-Güney Kore maçları oynanacak.

Almanya-ABD

ABD ile Almanya, bugün yapacakları 2014 Dünya Kupası G Grubu maçıyla tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında bugüne dek yapılan 10 maçın 6'sını Almanya, 3'ünü de ABD kazandı, berabere biten karşılaşma olmadı.

Almanya, geride kalan 9 maçta 21 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

İkisine de beraberlik yetiyor

G Grubu'nda 4'er puana sahip ABD ve Almanya'ya ikinci tura çıkmak için beraberlik yetiyor.

Gana ve Portekiz'in 1'er puana sahip olduğu grupta, ABD ile Almanya berabere kalmaları durumunda 5'er puanla bir üst tura çıkacaklar.

ABD-Almanya maçında iki takımdan birinin yenilmesi, Portekiz-Gana karşılaşmasının da berabere bitmemesi durumunda ise ikincilik için averaj hesapları ortaya çıkacak.

ABD-Almanya karşılaşması, Brezilya'nın Recife kentindeki Arena Pernambuco'da oynanacak.

Karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Maçı Özbek hakem Ravshan Irmatov yönetecek. Irmatov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Abduxamidullo Rasulov ve Bakhadyr Kochkarov yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Kamerunlu Alioum üstlenecek.

Portekiz-Gana

ABD ve Almanya ile aynı grupta yer alan Portekiz ile Gana ise ilk kez karşı karşıya gelecek.

Gana, daha önce Avrupa temsilcileriyle yaptığı 4 maçta 2 galibiyet alıp, 2 kez de mağlup oldu. Portekiz ise Afrika ülkeleriyle yaptığı 3 maçta birer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Brasilia'daki Nacional Stadı'nda oynanacak Portekiz-Gana maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Bahreynli hakem Nawaf Shukralla yönetecek. Aynı ülkeden Yaser Tulefat ve Ebrahim Saleh'in yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kolombiyalı Wilmar Roldan.

Güney Kore-Belçika

Güney Kore ile Belçika, Sao Paulo'da yapacakları 2014 Dünya Kupası H Grubu son maçıyla tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında yapılan 3 maçta Belçika 2 kez galip geldi, 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Belçika'nın attığı 5 gole, Asya temsilcisi 2 golle yanıt verebildi.

Belçika 2. turu garantiledi

Grubunda oynadığı 2 maçı da kazanan Belçika, 6 puanla bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Oynadığı 2 maçta 1 puanı bulunan Güney Kore ise turu geçme umutlarını son maça bıraktı.

Sao Paulo'daki Arena Corinthias'da oynanacak Güney Kore-Belçika maçı TSİ 23.00'te başlayacak.

Cezayir-Rusya

H Grubu'nda son maçta karşı karşıya gelecek takımlardan 3 puana sahip Cezayir ikinci, 1 puanı bulunan Rusya ise üçüncü sırada bulunuyor.

Cezayir artı 1, Rusya eksi 1, Güney Kore ise eksi 2 averaja sahip. Grupta oynanacak Güney Kore-Belçika ve Cezayir-Rusya maçlarının ardından ikinci tura çıkacak ikinci takım belirlenecek.

Karşılaşmayı Avustralyalı hakem Benjamin Williams yönetecek. Williams'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Matthew Cream ve Türk asıllı Hakan Anaz yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Perulu Victor Carrillo üstlenecek.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır

Maçı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise El Salvadorlu Joel Aguilar üstlenecek.

Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkacak Cüneyt Çakır, daha önce Brezilya-Meksika maçını yönetmişti.