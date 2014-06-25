Nijerya'nın tur vizesi Bosna Hersek'ten geldi

Brezilya'nın evsahibi olduğu 2014 Dünya Kupası'nda F Grubu'ndan Arjantin'in ardından 2. tura yükselen ikinci ekip de belli oldu.



Nijerya, Arjantin'e 3-2 yenilmesine rağmen, Bosna Hersek'in İran'ı 3-1 mağlup etmesiyle ikinci tur vizesi aldı.

Arjantin-Nijerya

Arjantin: Romero, Garay, Zabaleta, Gago, Di Maria, Higuain, Messi, Mascherano, Rojo, Fernandez, Aguero

Nijerya: Enyeama, Yobo, Ambrose, Musa, Odemwingie, Emenike, Mikel, Oshaniwa, Onazi, Babatunde, Omeruo

3. dakikada Arjantin, süper starı Messi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Golün hemen ardından Ahmet Musa'nın sol çaprazdan harika şutuyla Nijerya, Arjantin karşısında 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İlk yarının bitimine saniyeler kala sahneye yine Messi çıktı ve frikikten attığı golle, Arjantin, Nijerya karşısında 2-1 üstünlüğü sağladı.

İkinci yarının hemen başında 47. dakikada Ahmet Musa, Nijerya'ya bir kez daha eşitlik getiren golü attı.

50. dakikada Arjantin'in kazandığı kornerde, topa iyi yükselen Rojo, skoru 3-2'ye taşıdı.

Bosna Hersek-İran

Bosna Hersek: Begovic, Vrsajevic, Spahic, Kolasinac, Besic, Pjanic, Ibisevic, Dzeko, Susic, Sunjic, Hadzic

İran: Haghighi, Haji Safi, Hosseini, Sadeghi, Nekounam, Shojaei, Timotian, Montarezi, Ghoochannejad, Dejagah, Pooladi

Karşılaşmanın 23. dakikasında Dzeko, Bosna Hersek'i 1-0 öne geçiren golü attı.

59. dakikada Pjanic, skoru 2-0'a taşıdı.

82. dakikada Reza'nın attığı golle İran 2-1'i yakaladı.

Golün santrası yapılmasının ardından Vrsajevic, Bosna Hersek'i 3-1 öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi