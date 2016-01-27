T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa Dışişleri Bakanı: BM Suriye elçisi, PYD'nin Cenevre'ye davet edilmeyeceğini söyledi

PYD lideri Salih Müslim de, kendilerine davetiye gelmediğini söylemişti

27 Ocak 2016 10:59

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın kendisine "PYD'nin Cenevre görüşmelerine davet edilmeyeceğini" söylediğini açıkladı.

Ayrıca Fabius, Mistura'nın Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Aralık 2015’te düzenlenen toplantıdaki muhalif gruplardan birinin müzakere grubunun başı olacağını ama diğer grupların da orada yer alabileceğini söylediğini belirtti.

Riyad’da oluşturulan muhalefet konseyinin başkanı Riyad Hicab’la bu konuyu görüştüğünü belirten Fabius, “Bu sabah De Mistura ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’a yanıt verecek. Konumlarını doğru anlamamışsam, müzakerelere evet diyeceklerdir ama aynı zamanda başka kimlerin katılacağına ve neler konuşulacağına dair detay da isteyeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'yle ilgili Cenevre görüşmelerine terör örgütü PYD'nin davet edilmesi halinde Türkiye'nin müzakereleri boykot edeceğini söylemişti.

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim de, Suriye'deki krizin çözümü amacıyla Cuma günü Cenevre'de yapılacak görüşmeler için kendilerine davetiye gelmediğini söylemişti.

ETİKETLER

fransapydcenevredavetgelmedibm suriye elçisisalih müslim

İlgili Haberler

Türkiye: PYD davet edildiyse Cenevre Görüşmeleri'ni boykot ederiz

Birleşmiş Milletler'in Cenevre Görüşmeleri için davet ettiği taraflar arasında PYD'nin de olduğu belirtiliyor

PYD lideri Salih Müslim: Cenevre için davetiye gelmedi

Müslim, daha önce yaptığı açıklamada ise Cenevre'ye davet edileceğini söylemişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24