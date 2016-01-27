Fransa Dışişleri Bakanı: BM Suriye elçisi, PYD'nin Cenevre'ye davet edilmeyeceğini söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın kendisine "PYD'nin Cenevre görüşmelerine davet edilmeyeceğini" söylediğini açıkladı.

Ayrıca Fabius, Mistura'nın Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Aralık 2015’te düzenlenen toplantıdaki muhalif gruplardan birinin müzakere grubunun başı olacağını ama diğer grupların da orada yer alabileceğini söylediğini belirtti.

Riyad’da oluşturulan muhalefet konseyinin başkanı Riyad Hicab’la bu konuyu görüştüğünü belirten Fabius, “Bu sabah De Mistura ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’a yanıt verecek. Konumlarını doğru anlamamışsam, müzakerelere evet diyeceklerdir ama aynı zamanda başka kimlerin katılacağına ve neler konuşulacağına dair detay da isteyeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'yle ilgili Cenevre görüşmelerine terör örgütü PYD'nin davet edilmesi halinde Türkiye'nin müzakereleri boykot edeceğini söylemişti.

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim de, Suriye'deki krizin çözümü amacıyla Cuma günü Cenevre'de yapılacak görüşmeler için kendilerine davetiye gelmediğini söylemişti.